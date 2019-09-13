Душераздирающее зрелище: пропавший пес 4 года прождал своего хозяина у дороги

В Таиланде пес четыре года просидела на заправке в ожидании своего хозяина. Отмечается, что собака сбежала от него в 2015 году.
В течение этого времени делалось все, чтобы найти пропавшего питомца, но попытки оказались тщетны. Исхудавшего пса удалось найти местным жителям. После этого пес все время возвращался к обочине и продолжал ждать своего хозяина. Через четыре года хозяин животного нашелся. Мужчина был безумно рад данному событию, пишет ТВ Центр.
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