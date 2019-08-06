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Общество

Потерявший семью в авиакатастрофе Виталий Калоев показал детей от второго брака

Виталий Калоев. Кадр youtube.com
Виталий Калоев, некогда потерявший семью в страшной авиакатастрофе, начал все сначала: он счастливый муж и отец. О том, как проходит его жизнь, мужчина рассказал изданию "КП-Северный Кавказ".
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Судьба сыграла злую шутку с жителем Владикавказа Виталием Калоевым: 17 лет назад он потерял свою жену и двух детей в авиакатастрофе, которая произошла над Боденским озером. Однако мужчине был дан шанс начать жизнь с нуля, пишет "Экспресс газета". В прошлом году новая жена Виталия Калоева, которая моложе его на 20 лет, преподнесла ему настоящий новогодний подарок: 25 декабря Ирина Дзарасова родила двойняшек – сына Максима и дочь Софью. 

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Новоиспеченный отец не спешил делиться своим счастьем с окружающими. Молчание нарушила писательница Ксения Каспари, которая выпустила книгу о трагической судьбе Виталия Калоева: "Друзья, рада сообщить вам, что Виталий Калоев сегодня снова стал отцом. У него родилась двойня. Сын и дочь. Я очень-очень рада за Виталия Константиновича и его супругу Ирину", – цитирует писательницу Teleprogramma.pro

Совсем недавно пользователи Сети обнаружили снимки новой семьи Калоева: счастливый отец держит на руках сына и дочь, которые одеты в национальные осетинские костюмы, а рядом с главой семейства его жена. Фолловеры порадовались за Виталия и восхитились силой его духа: "Как я за него рада. Приятно видеть его счастливым, улыбающимся. Дай Бог здоровья, счастья и благополучия в семье!!!", "Первый раз вижу на фото его улыбку. Счастья вам!", "Я не ошибусь, если скажу, что вся Осетия разделяет с вами ваше счастье, вашу безграничную радость. Так будьте же счастливы!" – написали пользователи.

На вопрос  издания "КП– Северный Кавказ"  о том, как обстоят у него дела, Виталий Калоев ответил, что живет вместе с супругой и детьми в своем доме во Владикавказе. Мужчина вышел на пенсию, но  иногда подрабатывает. 

Трагедия в небе над Боденским озером произошла в 2002 году, тогда  из-за ошибки диспетчера столкнулись два самолета, в результате чего погибли 52 ребенка и 19 взрослых. Авиакатастрофа полностью изменила жизнь Виталия Калоева: в борьбе за справедливость мужчина нашел причастного к крушению самолета диспетчера Петера Нильсена и убил его.  Суд приговорил Калоева к восьми годам лишения свободы, но в ходе следствия была доказана вина Нильсена и его коллег, после чего Виталия Калоева выпустили из под стражи.

6 августа 2019, 13:10

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