Названы самые холостяцкие города России

На данный момент в России действительно дефицит мужчин. Но Росстат после проведенного исследования определил, в каких городах самый высокий шанс встретить холостяка.
Оказалось, что наибольшее число мужчин от 16 лет и старше, не состоящих в официальном браке, проживает в Москве – более 1,7 миллиона человек. На втором месте Подмосковье – более 988 тысяч человек. Завершает тройку Краснодарский край – 709 тысяч человек.
У свободных женщин геолокация не слишком отличается от мужской. Больше всего незамужних красавиц насчитали в Москве – более 2,6 миллиона человек. В Подмосковье проживают более 1,5 миллиона холостячек. В Санкт-Петербурге более 1,1 миллиона, сообщает ToDay News Ufa.
Напомним, недавно стало известно, что в ближайшие годы сохранится демографический перевес в сторону женщин. Как писали ранее "Дни.ру", дефицит мужчин будет наблюдаться вплоть до 2036 года.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Кому верить Богу или астрологу?
Наши питомцы.
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.