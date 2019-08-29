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Общество

Названы самые холостяцкие города России

Кадр из фильма "Холостяк"
Еще в легендарной песне 60-х звучали правдивые строки "Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят". Прошло уже 60 лет, но эти слова не потеряли своей актуальности.
прочитано 177 раз

На данный момент в России действительно дефицит мужчин. Но Росстат после проведенного исследования определил, в каких городах самый высокий шанс встретить холостяка.

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Оказалось, что наибольшее число мужчин от 16 лет и старше, не состоящих в официальном браке, проживает в Москве – более 1,7 миллиона человек. На втором месте Подмосковье – более 988 тысяч человек. Завершает тройку Краснодарский край – 709 тысяч человек. 

У свободных женщин геолокация не слишком отличается от мужской. Больше всего незамужних красавиц  насчитали в Москве – более 2,6 миллиона человек. В Подмосковье проживают более 1,5 миллиона холостячек. В Санкт-Петербурге более 1,1 миллиона, сообщает ToDay News Ufa.

Напомним, недавно стало известно, что в ближайшие годы сохранится демографический перевес в сторону женщин. Как писали ранее "Дни.ру", дефицит мужчин будет наблюдаться вплоть до 2036 года. 

29 августа 2019, 16:36

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