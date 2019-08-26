Россиянок предупредили о дефиците мужчин

В России сохранится демографический перевес в сторону женщин, заявили аналитики из Росстата. По данным "Царьграда", дефицит мужчин будет наблюдаться вплоть до 2036 года.
По подсчетам специалистов, сейчас соотношение мужчин к женщинам составляет 1000 к 1154. Однако через 17 лет на тысячу представителей сильного пола будет 1128 дам.
Впрочем, есть и хорошая новость: в России останется один "благоприятный регион", где мужчин будет больше, чем женщин. Речь идет о Чукотке, передает телеканал "360".
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