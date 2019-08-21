Собака уехала от хозяев на электричке в Волоколамск

В Московской области в деревне Козино пожилая собака сбежала от хозяев на железнодорожную платформу, где села в электричку направлением в Волоколамск. Об инциденте сообщает "Подмосковье сегодня".
О приключениях собаки рассказали соседи ее хозяев. Сама владелица говорит, что животному уже 15 лет, оно плохо слышит и видит. По словам женщины, собака, видимо, решила отправиться за ней – за три часа до побега хозяйка сама уехала в город, ее проводил до платформы муж вместе с собакой. После животное сбежало.
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