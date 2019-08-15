Спасшей восьмерых на пожаре дворняжке нашли новый дом

Дворняжка Марфа, спасшая восемь человек на пожаре в Подмосковье в марте, нашла новых хозяев. Собака разбудила людей своим лаем, почувствовав дым, и помогла им выбраться из огня. Об этом пишет "Подмосковье сегодня".
Животное получило сильные ожоги. Сначала пса забрала к себе владелица приюта Людмила Пономаренко. После того, как Марфа окончательно оправилась, ей нашли новый дом.
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