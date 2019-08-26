Домашние грибные заготовки приводят к смерти

Оказалось, что домашние заготовки не так безопасны. В домашних условиях нет возможности подвергнуть грибы воздействию необходимой температуры.
Об угрозе сообщили на сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области. Там поведали, что при отсутствии кислорода в продуктах домашней консервации начинается развитие спор с выделением ботулотоксина.
"Ботулотоксин – один из самых опасных ядов, вызывающих смертельный исход пострадавшего", – написано на сайте ведомства.
Специалисты подчеркнули, что существует два более безопасных варианта заготовок. Первый – замораживать свежие или отварные грибы. Второй – солить их, используя негерметичную закупорку тары.
Эксперты добавили, что в Подмосковье довольно высокий риск отравления грибами. Ежегодно фиксируется от 10 до 15 случаев, сообщает "Вечерняя Москва".
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