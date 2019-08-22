Ученые создали белье с бактериями против запаха тела

Новшество представляет собой плотно облегающее боди с длинными рукавами. Этот вид нижнего белья поможет устранить неприятный запах тела. Создатели дали ему название "вторая кожа".
Идея заключается во внедрении в ткань живых пробиотических бактерий. Они "исправляют" микробиоту человеческого тела и препятствуют возникновению запаха пота, сообщает Reuters.
Использовать пробиотические бактерии предложил Крис Каллеварт. Он считает, что это боди будет крайне полезно людям, активно занимающимся спортом.
"Мы решили внедрить здоровых бактерий в текстиль, чтобы оздоровить микробиоту, являющуюся причиной неприятного запаха", – объяснила разработчик костюма Рози Бродхэд.
По словам создателя, это белье поможет улучшить иммунную систему кожи. Она также добавила, что теперь у людей отпадет потребность в пользовании дезодорантом.
Отметим, что "вторая кожа" отлично переносит стирку. Но стоит учесть, что бактерии начнут умирать при температуре выше 30 градусов.
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