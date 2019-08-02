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Общество

Стало известно о разговоре Сергея Скрипаля с матерью

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Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону с матерью. Об этом журналистам рассказала племянница перебежчика Виктория.

Скрипаль заявил, что не намерен возвращаться на родину, пишут "Известия". Кроме того, он сообщил, что находится под постоянным наблюдением врачей, потому что его состояние ухудшилось. Напомним, что 4 марта 2018 года Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. 

2 августа 2019, 21:20

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