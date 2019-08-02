Москвичей атаковали тропические клопы

В Москве появились тропические постельные клопы. С каждым днем вредных насекомых становится все больше. Число вызовов дезинфекторов выросло в несколько раз.
О появлении паразитов в доме свидетельствуют укусы на теле. После сна у человека начинаются раздражение кожи и зуд. Являются ли тропические клопы переносчиками каких-либо опасных заболеваний, пока не известно, пишет "Вечерняя Москва".
Насекомые могут появиться не только в грязных помещениях. Для распространения паразитов по всему дому достаточно, чтобы они проникли в одну квартиру – затем клопы начинают передвигаться по трубам.
Биолог московского центра дезинфекции Роман Хряпин рассказал, что таких насекомых чаще всего можно встретить в Юго-Восточной Азии и странах Африки. Тропические клопы очень маленькие, крупные особи могут достигать размера спичечной головки, сообщает "Москва 24".
Чтобы избежать появления паразитов, дезинфекторы рекомендуют москвичам чаще менять постельное белье. При обнаружении насекомых у себя дома следует немедленно обратиться к специалистам, передает НСН.
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