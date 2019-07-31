Украинская армия устроила новый Чернобыль

Побывавшие в Чернобыле туристы из Германии обратили внимание на следы от пуль на стенах домов. Гиду, который водит экскурсии по зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, пришлось объяснять, что стреляют там не сталкеры, а солдаты Нацгвардии Украины во время учений.
Администрация президента Владимира Зеленского объявила Чернобыльскую зону отчуждения открытой для экскурсий – якобы опасности там нет. Однако эксперты с этим не согласны. К примеру, ранее были найдены остатки радиоактивного грузовикa.
Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов назвал решение властей в Киеве безумным. "Она была, есть и будет еще 100 лет опасной. И все, что там находится!" – высказался эксперт о Чернобыльской зоне в эфире НСН.
С ним согласен руководитель "Украинского военного центра" Тарас Чмут. Он убежден, что безопасным полигоном оставленный жителями город Припять и Чернобыльскую АЭС назвать нельзя. "Может случиться какой-то обвал, мы не знаем, что там может быть под ногами", - цитирует эксперта Deutsche Welle.
По мнению экспертов, опасность для военных представляет сама территория Чернобыля, которую используют в качестве полигона. И, главное – не стоит забывать о том, что это зона радиоактивного заражения.
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