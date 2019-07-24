Люди сходят с ума из-за удивительной оптической иллюзии

Новая оптическая иллюзия появилась в Twitter. На кадрах возникает квадрат из черной проволоки, но, когда человек обходит геометрическую фигуру, она превращается в круг.
Люди сходят с ума в поисках ответа. Некоторые считают, что это всего-навсего компьютерная графика. Разгадка удивительной иллюзии оказалась простой, передает Пятый канал.
В процессе изучения головоломки пользователи Сети выяснили, что имеют дело с изобретением японского математика Кокичи Сугихары. Называется это неоднозначной цилиндрической иллюзией.
Фигура в ролике – квадрат и круг одновременно, но в разных плоскостях. Все зависит от того, откуда человек смотрит на предмет. Наблюдатель видит то, что его мозгу более понятно.
Напомним, что в январе в Twitter появился пост с "полосатым изображением". Пользователи Сети долго не могли понять, как на фоне черно-белых полос проявляется кот.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Шлифану пилотку
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Он меня не хочет
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Моя подружка стала любовницей шефа.
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
Как Пугачева так похудела?
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Кому на Руси жить хорошо?
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Верите в гадание по руке?