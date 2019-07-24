Люди сходят с ума из-за удивительной оптической иллюзии

Очередной обман зрения "взорвал" Сеть. Народ в тупике из-за странного видео.

Новая оптическая иллюзия появилась в Twitter. На кадрах возникает квадрат из черной проволоки, но, когда человек обходит геометрическую фигуру, она превращается в круг.

Люди сходят с ума в поисках ответа. Некоторые считают, что это всего-навсего компьютерная графика. Разгадка удивительной иллюзии оказалась простой, передает Пятый канал.

В процессе изучения головоломки пользователи Сети выяснили, что имеют дело с изобретением японского математика Кокичи Сугихары. Называется это неоднозначной цилиндрической иллюзией.

Фигура в ролике – квадрат и круг одновременно, но в разных плоскостях. Все зависит от того, откуда человек смотрит на предмет. Наблюдатель видит то, что его мозгу более понятно.

Напомним, что в январе в Twitter появился пост с "полосатым изображением". Пользователи Сети долго не могли понять, как на фоне черно-белых полос проявляется кот.

