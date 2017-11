В Сети бьются над загадкой "деформированной" собаки

Странная фотография была размещена на форуме Reddit. На снимке изображена голова собаки, которая, на первый взгляд, выглядит ненормально. Создается впечатление, что животное серьезно болеет или его морда сильно покорежена.

Многие комментаторы форума признались, что потратили очень много времени на то, чтобы понять, что не так со снимком. "Моя первая мысль: "Почему это существо до сих пор живо?!"– написал один из комментаторов.

"Минуту я считал, что собака "деформирована", "Чем дольше я смотрю, тем мне дискомфортнее", – написали пользователи. Некоторые до сих пор убеждены, что собака больна, и восхищаются тем, что у "бедняжки" есть любящие хозяева.

Впрочем, большинство пользователей поняли, в чем дело, через несколько минут разглядывания изображения. Оказалось, что собака абсолютно здорова, просто она лежит с опрокинутой набок головой. При этом рядом с ней видно туловище другого животного, которое воспринимается сначала как ее.

