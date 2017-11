Фокус стакана с газировкой загнал пользователей в тупик

Запись опубликовал в Twitter пользователь под ником rayMond‏. На видео он переливает колу из маленького стакана поочередно в две большие емкости. Однако напиток все равно умудряется заполнить другие сосуды до краев.

Оптическая иллюзия поставила в тупик пользователей, а ролик стал необычайно популярен. Так, за короткое время видео с фокусом собрало более восьми тысяч лайков и почти две тысячи ретвитов.

В комментариях подписчики блогера начали искать причину того, что жидкость заполняет стаканы разного объема до краев. Одни предположили, что автор фокуса просто умеет ловко обращаться с камерой. Другие предположили, что в стаканах большего объема изначально уже была какая-то жидкость, но зрителям этого просто не было видно.

they rlly be finessing our ass lmaoo pic.twitter.com/6LmKkJuyOM