Фокус стакана с газировкой загнал пользователей в тупик

В Сети набирает популярность загадочное видео одного из пользователей. Автор ролика проделывает странный фокус со стаканами из фаст-фуда разного объема.

Запись опубликовал в Twitter пользователь под ником rayMond‏. На видео он переливает колу из маленького стакана поочередно в две большие емкости. Однако напиток все равно умудряется заполнить другие сосуды до краев.

Оптическая иллюзия поставила в тупик пользователей, а ролик стал необычайно популярен. Так, за короткое время видео с фокусом собрало более восьми тысяч лайков и почти две тысячи ретвитов.

В комментариях подписчики блогера начали искать причину того, что жидкость заполняет стаканы разного объема до краев. Одни предположили, что автор фокуса просто умеет ловко обращаться с камерой. Другие предположили, что в стаканах большего объема изначально уже была какая-то жидкость, но зрителям этого просто не было видно.

they rlly be finessing our ass lmaoo pic.twitter.com/6LmKkJuyOM — rayMond (@franco_713) 19 ноября 2017 г.

Однако нагнавший интригу блогер не стал раскрывать свой секрет, Вместо этого он опубликовал второе видео, еще более загадочное. На нем фокусник переливает колу из большого поллитрового стакана в самый маленький по объему сосуд. И жидкость каким-то образом там умещается, не выливаясь через края. Это видео вызвало еще больший ажиотаж среди пользователей.

Второе видео собрало более 17 тысяч лайков и почти пять тысяч ретвитов. На этот раз, некоторые комментаторы предположили, что у больших по объему стаканов просто приподнято дно – это и создает иллюзию наполненности до краев. Впрочем, автор ролика пока никак не прокомментировал эту версию.