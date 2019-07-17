Российским военным повысят зарплату

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин одобрил предложение повысить заработную плату рядовым и сержантам, которые служат по контракту. О нововведениях сообщает газета "Красная звезда".
С 1 сентября у военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, существенно увеличится оклад. Также вырастет компенсация рядовым и сержантам, которые снимают жилье. Кроме того, ежемесячную надбавку будут выплачивать водителям, выполняющим ряд определенных задач, уточняет "Царьград".
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