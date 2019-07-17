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Общество

Российским военным повысят зарплату

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин одобрил предложение повысить заработную плату рядовым и сержантам, которые служат по контракту. О нововведениях сообщает газета "Красная звезда".

С 1 сентября у военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, существенно увеличится оклад. Также вырастет компенсация рядовым и сержантам, которые снимают жилье. Кроме того, ежемесячную надбавку будут выплачивать водителям, выполняющим ряд определенных задач, уточняет "Царьград".

Автор: 17 июля 2019, 09:14

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