Военные США пожаловались на собственную провокацию против России
Ранним утром (в 06:35 мск) в Восточно-Китайском море крейсер Военно-морских сил США Chancellorsville, шедший в составе ударной группы параллельно отряду кораблей Тихоокеанского флота России, внезапно сменил направление и пересек курс большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов". Экипаж российского судна был вынужден совершить экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения.
Маневр, совершенный американскими моряками, хорошо знаком автомобилистам. Так действуют "автоподставщики" – подрезают оппонентов в надежде, что те не успеют отреагировать и столкнутся с ними. Профессионализм российского экипажа не дал осуществиться этой провокации.
Уже через несколько часов американское военное руководство пожаловалось на собственный маневр. Однако, согласно версии пресс-службы Седьмого флота США, это "Адмирал Виноградов" (по кодировке НАТО – Udaloy) пытался подрезать Chancellorsville. "Российский корабль (Udaloy I DD 572) совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville", – цитирует американцев RT.
По данным ВМС США, корабли разошлись на расстоянии 15-30 метров. Российская сторона говорила о 50 метрах.
Примечательно, что реакция на провокацию появилась еще в момент ее совершения. На международной волне командованию корабля Chancellorsville был заявлен протест и указано на недопустимость его действий. Возможно, заявление американского военного командования стало попыткой уйти от ответственности за грубое нарушение правил морского судоходства.
"Действия американских моряков носят откровенно вызывающий, демонстративный характер", – в эфире радио Sputnik рассказал генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев. "Нам пытались продемонстрировать условную силу американского флота и вседозволенность поведения на просторах Мирового океана", – уверен он.
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