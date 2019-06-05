Названы самые грязные регионы России
Рейтинг самых грязных и самых чистых регионов России составила экологическая организация "Зеленый патруль". Чище всего, по мнению экспертов, в Алтайском крае, Республике Алтай, Тамбовской и Белгородской областях.
Самыми грязными регионами названы Оренбургская, Иркутская и Нижегородская области. В компании неблагополучных территорий оказались также Челябинская и Свердловская области, Красноярский край, передает RT.
Главная проблема самых грязных регионов – да и всех остальных российских территорий – неспособность запустить мусорную реформу. Вместо того чтобы организовывать новые мощности по переработке мусора и сокращать его вывоз на полигоны, власти занимаются имитацией сортировки отходов, сообщает Пятый канал.
Предыдущий рейтинг регионов России был составлен по итогам зимы-2018/19. Благополучной экологической обстановкой тогда похвастались также Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. А в перечне самых грязных регионов первые строчки заняли Свердловская, Челябинская и Иркутская области.
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