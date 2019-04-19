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Общество

"ЕР" предложила создать единую систему учета отходов

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Ведяшкин Сергей
В России может появиться единая государственная система учета твердых коммунальных отходов. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Чистая страна" Владимир Бурматов. Парламентарий также предложил утвердить требования к разработке электронных моделей территориальных схем обращения с мусором. 
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По словам Бурматова, сейчас действуют 85 региональных схем, тогда как нужна единая федеральная система. Она должна содержать полную информацию о накоплении отходов, их утилизации и переработке, логистике, подчеркнул единоросс.

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Начинать так называемую мусорную реформу нужно было именно с этого, отметил парламентарий. "Поэтому мы предлагаем Минприроды создать единую схему в том числе в электронном виде", – сказал координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна".

Благодаря внедрению общей схемы учета коммунальных отходов можно будет ввести дополнительные мощности по переработке мусора. По словам Бурматова, перерабатывающие отходы заводы расположены неравномерно. К примеру, с Камчатки везут раздельно собранный Мусор во Владивосток, так как ближе заводов нет.

"При этом часть их них загружена на 30-40%, потому что их строили абсолютно бездумно. Если бы схема существовала изначально, мусороперерабатывающие заводы строили бы с учетом экономии и удобства для регионов", – уверен парламентарий.

Кроме того, единороссы собираются на законодательном уровне предусмотреть выделение средств из госбюджета на создание контейнерных площадок для раздельного сбора мусора в субъектах Федерации.

Владимир Бурматов. Фото: ER.RU

В регионах уже есть положительные примеры в этой области. Так, координатор партпроекта "Чистая страна" в Башкирии Альфарис Байчурин рассказал, что за шесть лет была установлены специальные контейнеры для муниципальных и государственных учреждений

"В этой связи мы бы хотели выступить с предложением при формировании бюджета на 2020 и последующие годы предусмотреть соответствующие субсидии для поддержки регионов, внедряющих систему раздельного сбора отходов", – отметил партиец.

По словам Владимира Бурматова, тема раздельного сбора мусора обсуждалась в ходе дискуссий в преддверии первого экологического форума "Единой России" в Челябинске. Помимо прочего, была выдвинута инициатива, чтобы средства на благоустройство контейнерных площадок выделялись по федеральной линии, а не ложились на плечи местных операторов. В противном случае это отразится на тарифах для населения.

"Если такие контейнерные площадки будут оборудоваться, нужно сразу оборудовать их "по уму", с заделом на будущее", – подчеркнул Бурматов.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Первый экологический форум "Единой России" "Чистая страна" проходит 19 апреля в Челябинске. На трех тематических площадках будут обсуждаться вопросы улучшения экологической обстановки, инициативы граждан со всей страны, а также предложения экспертного сообщества. На итоговом пленарном заседании участники форума примут резолюцию, в которую войдут предложения, выработанные в ходе дискуссий. 

Автор: Иван Поляков19 апреля 2019, 11:55

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