"ЕР" выступила за безопасную систему утилизации вредных отходов

У людей нет информации о том, сколько образуется вредных отходов, ведь системы их учета не существует. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов. В связи с этим партийцы предлагают выработать схему безопасной утилизации такого мусора.



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