Цены в Крыму привели украинцев в экстаз
С заявлением по поводу цен в Крыму выступил глава полуострова. Сергей Аксенов не скрывал, что цены в магазинах полуострова далеки от идеальных – в то же время, назвал пути решения проблемы.
Однако для украинских блогеров пояснения, как обычно, мало что значат. Выхватив из всего выступления Аксенова слова про "высокие цены в Крыму", они ринулись в бой. "Гоблин выразил робкую надежду на то, что цены снизятся хотя бы на часть после запуска ЖД движения по мосту", – пишет пользователь Twitter с ником "Крымский бандеровец". Твит, естественно, тут же подхватили многие украинские СМИ.
Сергей Аксенов, говоря о ценах в Крыму, заявил, что улучшения ситуации ожидают после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, запланированному на декабрь этого года. Глава Крыма обозначил и вторую часть проблемы: по его словам, на полуострове до сих пор не работает ни один крупный сетевой оператор – ни в розничной торговле, ни в сфере связи.
Аксенов признался, что крупный российский бизнес Крымом не интересуется, а также заявил, что цены не только не падают, как он обещал много раз, но даже повышаются. Гоблин выразил робкую надежду на то, что цены снизятся ХОТЯ БЫ НА ЧАСТЬ ТОВАРОВ после запуска ЖД движения по мосту pic.twitter.com/HRddjS4a7F— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 июня 2019 г.
По словам Аксенова, которые приводит РИА Новости, из-за этого цены в Крыму на продовольствие повышаются – так как вступает в действие спекулятивный фактор. Глава Крыма ранее предлагал решить проблему, введя на полуострове госрегулирование – однако его предложение не поддержали.
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