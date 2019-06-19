Названы имена подозреваемых в крушении Boeing в Донбассе

Следственная группа по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года назвала имена подозреваемых. Среди них – четыре человека, всех обвиняют в убийстве. Об этом рассказали представители Объединенной следственной группы по расследованию причин трагедии.

прочитано 491 раз В числе подозреваемых – четыре человека: бывший министр обороны Донецкой республики Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Леонид Харченко и Сергей Дубинский. Всем четверым инкриминируется убийство. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель центрального департамента уголовных расследований полиции Нидерландов Улберт Паулиссен.

ПО ТЕМЕ Официально объявлено о вине Порошенко за сбитый Boeing Сенсационный поворот в деле сбитого над Украиной Boeing Сообщается, что судебный процесс начнется в марте 2020 года. При этом фигурантов может быть больше, но их точное число не раскрывается. В ближайшее время обвинения в катастрофе MH17 будут предъявлены подозреваемым. Речь идет о доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Донбасс летом 2014 года. Также в Нидерландах сообщили о выдаче международных ордеров на арест Гиркина, Дубчинского, Пулатова и Харченко. Стоит отметить, что Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес и называла выводы западных экспертов голословными. Напомним, что Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Пассажирами злополучного рейса были 298 человек, никто из них не выжил. Большинство погибших – подданные Нидерландов. Украина бросилась обвинять в трагедии Россию. В прошлом году в Минобороны прошел брифинг, на котором представители российской армии рассказали о принадлежности сбившей Boeing рейса MH17 ракеты. По данным военных, изделие стояло на вооружении украинской армии. В доказательство военное ведомство предоставило необходимые документы. Они гласят, что ракета, уничтожившая лайнер, находилась на территории Украины со второй половины 1980-х годов.

19 июня 2019, 15:58 Автор: Иван Поляков

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