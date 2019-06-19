Названы имена подозреваемых в крушении Boeing в Донбассе
В числе подозреваемых – четыре человека: бывший министр
обороны Донецкой республики Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Леонид
Харченко и Сергей Дубинский. Всем четверым инкриминируется убийство. Об этом на
пресс-конференции сообщил руководитель центрального департамента уголовных
расследований полиции Нидерландов Улберт Паулиссен.
Сообщается, что судебный процесс начнется в марте 2020 года. При этом фигурантов может быть больше, но их точное число не раскрывается.
В ближайшее время обвинения в катастрофе MH17 будут предъявлены подозреваемым. Речь идет о доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Донбасс летом 2014 года.
Также в Нидерландах сообщили о выдаче международных ордеров на арест Гиркина, Дубчинского, Пулатова и Харченко. Стоит отметить, что Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес и называла выводы западных экспертов голословными.
Напомним, что Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Пассажирами злополучного рейса были 298 человек, никто из них не выжил. Большинство погибших – подданные Нидерландов.
Украина бросилась обвинять в трагедии Россию. В прошлом году в Минобороны прошел брифинг, на котором представители российской армии рассказали о принадлежности сбившей Boeing рейса MH17 ракеты. По данным военных, изделие стояло на вооружении украинской армии.
В доказательство военное ведомство предоставило необходимые документы. Они гласят, что ракета, уничтожившая лайнер, находилась на территории Украины со второй половины 1980-х годов.
Телеведущий обратился к пользователям Сети
Звезда скрывает вредные привычки
Нескромные амбиции певицы разнесли в пух и прах
Новый образ актрисы вызвал бурную реакцию
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Существует ли бумеранг?
Срочно!
Секс нежданчик
Сделать ботокс
Ехать одной на море?..
Жанна Фриске
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Видимся один раз в неделю
Молодой человек - бисексуал
Брат оказался геем
Что меняет роспись?
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Морган Фримен
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Навязчивая девушка
Подруга простила парню измены