Новые факты по МН17 окончательно добили Порошенко

Загнанный в угол Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией именно в тот день, когда были озвучены новые факты по делу о рейсе МН17. Это говорит о том, что Киев использовал уже все свои возможности для оправданий в страшном преступлении и намерен пойти на крайние меры.

Никаких сомнений в том, что Украина причастна к крушению малазийского Boeing над Донбассом, больше не осталось. Иначе как еще объяснить болезненную реакцию официальных лиц Незалежной на новые данные, озвученные российским Министерством обороны.

Очевидные доказательства причастности украинских военных к преступлению, случившемуся в 2014 году, секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов назвал фейком. "Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", – сказал секретарь СНБО.

Ему вторили и в Генштабе Украины, там пошли дальше и заявили, что российские военные своими заявлениями отвлекают внимание общества от протестов, связанных с изменениями в пенсионном законодательстве. "У нас своя обоснованная позиция, соответствующие независимые структуры, в том числе и международные, провели расследование, которые также подтвердили полную причастность России: следы, фото, их экипаж, их установка – "Бук", – сказал Сеник.





Истерика в Киеве началась еще до того момента, когда российские генералы закончили давать большую пресс-конференцию, на которой по полочкам разложили факты, свидетельствующие о том, что Киев погряз во лжи.

Военные показали всему миру документы, подтверждающие причастность украинских военных к катастрофе рейса МН17 "Малазийских авиалиний". В частности, были представлены документальные свидетельство того, что ракета из установки "Бук", которой сбили Boeing в небе над Донбассом, стояла на вооружении украинской армии аж с 1986 года.





Также военные продемонстрировали видео, которое легло в основу обвинений против России и доказали, что в него были вмонтированы тягачи с российской установкой "Бук", якобы передвигающиеся по территории Донбасса. Некоторое время назад голландские следователи именно на основе этого видео обвинили Россию в том, что она сбила гражданский самолет.

На кадрах видеорегистратора автомобиля, движущегося по территории Украины, действительно, запечатлен военный тягач с ракетной установкой. Но, проанализировав эти съемки, эксперты пришли к выводу, что военную технику просто пририсовали к существующей картинке. Причем, сделали это так топорно, что даже без подробных объяснений видно – "Бук" едет по шоссе как-то неестественно.

Была сегодня представлена и перехваченная запись переговоров украинских военных, сделанная на учениях в Одесской области в 2016 году. На ней офицеры упоминают сбитый Boeing МН17 и говорят, что могут повторить такую же операцию.

Интересную версию высказал обозреватель "Военно-промышленного курьера" Константин Сивков. Он предположил, что украинские военные сбили гражданский самолет случайно, также как до этого во время учений в Черном море горе-вояки выстрелили по российскому пассажирскому самолету. Вот и на этот раз зенитчики думали о том, что совершают электронный пуск, а он оказался реальным, сказал эксперт в интервью "РЕН ТВ".

Как бы там ни было, теперь власти в Киеве сильно занервничали. Президент Петр Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией. Этот документ подписали в 1997 году Борис Ельцин и Леонид Кучма и уже тогда он стал камнем преткновения между двумя странами. Договор вступил в силу только через два года после подписания, так как Госдума отказывалась его ратифицировать из-за некоторых спорных положений.