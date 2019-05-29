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Общество

Вдова раскрыла тайные страхи Доренко

Сергей Доренко. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Доренко не доверял врачам и опасался визитов к медикам. Вдова журналиста Юлия решила ответить на вопрос, почему ее супруг не воспринимал всерьез смертельную болезнь.
прочитано 759 раз

Сергей Доренко не любил ходить по больницам. Главред радио "Говорит Москва" предпочитал заниматься самолечением. Супруге иногда все же удавалось отправить его к врачам. Во время одного из таких редких визитов журналист и узнал, что страдает от аневризмы. Доренко считал, что болезнь появилась в результате его занятий дайвингом.

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Медики рекомендовали Сергею Доренко поменять образ жизни. Однако, по словам Юлии, отказ от алкоголя и езды на мотоцикле, диеты -  все это для журналиста было хуже смерти. В итоге он сам стал искать способы укрепления здоровья.

"Врачам он не доверял. У нас были бесконечные споры об этом. Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: "Не ходи к ним, они тебя залечат", – пишет вдова Сергея Доренко в Instagram.

Известный журналист погиб 9 мая. Сергей Доренко разбился на мотоцикле – у него случился разрыв аорты. Похороны пришлось перенести – так как дочери Сергея от первого брака подозревали вторую жену в отравлении отца, напоминает Teleprogramma.pro.

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Публикация от Юлия Доренко (@i.dorenko)

Юлия признается: ей до сих пор кажется, что Сергей Доренко жив. Она представляет, что муж однажды просто войдет в дом, а она ему расскажет, сколько шуму тот наделал своим долгим отсутствием. 

Автор: Андрей Евлампиев29 мая 2019, 20:00
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Детский лепет так называемой жены. Ровесница его дочерей, не была для него никаким авторитетом. Влез с ней, такой доступной колхознице, в постель и привязала его детьми. Ни в свет выйти с ней, ни дать ей возможность вести какую-нибудь передачу -не мог. Опозорила бы...
Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/U3UIRKA Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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