Вдова раскрыла тайные страхи Доренко
Сергей Доренко не любил ходить по больницам. Главред радио "Говорит Москва" предпочитал заниматься самолечением. Супруге иногда все же удавалось отправить его к врачам. Во время одного из таких редких визитов журналист и узнал, что страдает от аневризмы. Доренко считал, что болезнь появилась в результате его занятий дайвингом.
Медики рекомендовали Сергею Доренко поменять образ жизни. Однако, по словам Юлии, отказ от алкоголя и езды на мотоцикле, диеты - все это для журналиста было хуже смерти. В итоге он сам стал искать способы укрепления здоровья.
"Врачам он не доверял. У нас были бесконечные споры об этом. Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: "Не ходи к ним, они тебя залечат", – пишет вдова Сергея Доренко в Instagram.
Известный журналист погиб 9 мая. Сергей Доренко разбился на мотоцикле – у него случился разрыв аорты. Похороны пришлось перенести – так как дочери Сергея от первого брака подозревали вторую жену в отравлении отца, напоминает Teleprogramma.pro.
Юлия признается: ей до сих пор кажется, что Сергей Доренко жив. Она представляет, что муж однажды просто войдет в дом, а она ему расскажет, сколько шуму тот наделал своим долгим отсутствием.
Балерине назвали неподъемную сумму
Ролик снят на приеме у российского лидера
Откровенное интервью популярной актрисы
У эксцентричной пары серьезные проблемы
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Никогда не видел голой девушки в живую
Однополые браки.
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
кто скучает по ссср?
Ещё немного о сексе?
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Гадалка сломала мне жизнь
Подарил ужасную машину
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Стыдно ли быть содержанкой?
Если он резко перестал писать
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Почему девушки не делают первый шаг?
Тимати посвятил Децлу песню
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Секс по дружбе
Не носит обручальное кольцо
Как избавиться от черных точек?
Переезд на юг
Заголовки
Как похудеть без диеты
На первом свидании говорил о бывшей
Хочу забрать назад подарок