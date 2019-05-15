Подтверждена основная версия смерти Сергея Доренко

Основная версия смерти Сергея Доренко подтверждена результатами дополнительной экспертизы. Известный журналист умер от естественных причин, сообщает "Москва 24" со ссылкой на "Интерфакс".
Как заявил агентству главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, "ничего не выявлено", поэтому сегодня родственники смогут получить официальное заключение и приступить к подготовке похорон. Ранее дочери Доренко попросили полицию проверить версию его отравления, напоминает "Вечерняя Москва".
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