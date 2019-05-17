Убитая горем мать завывала на прощании с Доренко
Проститься с Сергеем Доренко пришли его бывшая жена, старшие дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, вдова Юлия, мать Татьяна Ивановна. Женщина еле шла: ее вела под руку супруга журналиста. Облаченная в черное, с солнцезащитными очками Юлия предпочитала не общаться с представителями прессы. которые во множестве присутствовали на церемонии. Интересно, что младшие дочери Сергея Доренко – девятилетняя Варвара и восьмилетняя Вера – не были.
Мать Сергея Доренко рыдала на прощании без остановки. Женщину пыталась успокоить вдова журналиста, однако у нее ничего не вышло. Всхлипывания и завывания матери Сергея Доренко доносились на протяжении всей церемонии, компетентно отмечает "Вокруг ТВ". Все присутствующие с сожалением смотрели на убитую горем женщину. Каждому, кто выражал ей свои соболезнования, мать журналиста говорила: "Спасибо, мои хорошие".
Среди гостей церемонии отметились генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, режиссер Павел Лунгин и другие. Эрнст выступил с трогательной речью: "У нас с Сережей были разные отношения – я то принимал его на работу, то увольнял. Мы разговаривали раз в 3 месяца по телефону… Но 9-е число отдалось в моем сердце болью, потому что я даже никогда не думал, что Сережа сыграет в моей жизни такую роль. Тут Паша (Лунгин. – Прим.ред.) сказал очень важную вещь: какие бы одежды на себя Сережа не надевал, он все равно был очень тонким, нервным мальчиком в поисках любви. Он хотел, чтобы его любили, любили его близкие, любили чужие – те, на кого он работал. Сережа, мы тебя все любим, покойся с миром". Константин Эрнст стоял с красными глазами, которые постоянно вытирал и еле сдерживался, чтобы не зарыдать в голос.
Напомним, смерть настигла 59-летнего Сергея Доренко в центре Москвы, когда он на мотоцикле возвращался от своих друзей из Подмосковья. Причиной смерти главного редактора радиостанции "Говорит Москва" является разрыв аорты.
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