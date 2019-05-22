Опубликована последняя фотография Доренко

Вдова главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко опубликовала в Instagram его последнюю фотографию. Кадр был сделан за несколько часов до роковой поездки 9 мая.
Юлия рассказала, что они посмотрели Парад Победы по телевизору, после чего Сергей уехал к другу в Ярославскую область. По дороге Доренко упал с мотоцикла и умер. Причиной смерти стала аневризма грудной части аорты, напоминает "Москва 24".
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