"ЕР" просит проверить законность передачи острова в аренду за 15 тысяч

Генерального прокурора России Юрия Чайку попросили проверить правомерность сделки по передаче Карагинского острова в Беринговом море в аренду на 49 лет за 15 тысяч рублей охотничьей компании. Запрос направил координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сумма сделки вызвала большие вопросы у парламентария. "15 тысяч рублей – это восемь копеек за гектар в год. За 15 тысяч даже однокомнатную квартиру не снять, а здесь передали остров с богатейшей природой", – подчеркнул Владимир Бурматов.

Координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" напомнил, что остров был заказником, который существовал с середины 70-х годов. "Это была особо охраняемая природная территория областного значения", – подчеркнул он. Тогда на Карагинском острове проводились важные исследования, во время которых специалисты изучали редких птиц. В отношении территории действовали международные договоренности, в частности – конвенция о водно-болотных угодьях. Документ предписывал охранять природные условия острова.

Передавать эту землю в частные руки опасно, считает Бурматов. Если на острове будет создано охотничье угодье, это повлияет на сезонный перелет птиц – их насчитывается на острове свыше 140 видов. "Отдельных видов особей там настолько мало, что условием их выживаемости является сам факт перелета через этот остров", – заметил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

По словам парламентария, если на птиц даже не будут охотиться, то их могут распугать. "Это уже сможет стать для них угрозой. Кроме того, некоторые из птиц, которые там обитают, к сожалению, являются трофеями у охотников, и причем ценными", – рассказал он.

Бурматов отметил, что, подписывая соглашение о передаче острова в аренду охотничьей компании, власти Камчатского края не учли ряд проблем. Речь идет не только об экологии и сохранении биологического разнообразия, но и о поддержке традиционных промыслов коренных малочисленных народов Камчатского края.

"По закону сейчас коренные малочисленные народы должны иметь право беспрепятственного доступа на остров, потому что им нужно вести традиционный вид жизни: заниматься ловлей рыбы и сбором ягод, заготовкой корма. Так как это будет уже частная территория, то будет непонятно, как они там смогут эту деятельность осуществлять", – подчеркнул депутат.

Информация о том, что региональные власти подписали соглашение о передаче Карагинского острова в Беринговом море в пользование охотничьей компании, появилась в СМИ несколько дней назад. Согласно условиям сделки, территория сдается в аренду на 49 лет за 15 тысяч рублей.