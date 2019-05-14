Люди в панике из-за страшной магнитной бури

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю 14 мая, напугала россиян. Некоторые признаются, что в страхе прячут электроприборы.

Метеочувствительные россияне обсуждают магнитную бурю третьего класса, которая обрушилась на Землю 14 мая. По словам специалистов, буря - крупнейшая за два года. Ситуация нормализуется лишь ближе к ночи.

Активность Солнца, по словам ученых, может вызвать полярные сияния, помехи в радиосвязи. Сильнее всего ощутят возмущение магнитных полей метеочувствительные люди. Эксперты присваивают буре класс G3. В то же время ей далеко до максимального G5, успокаивают специалисты.

"Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в десять-двадцать лет. Это не рекордное событие", – пояснил РИА Новости научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. Тем не менее чувствительным к возмущениям людям рекомендуется соблюдать осторожность – особенно в ближайшие часы.

В то же время глава аналитического отдела Института прикладной геофизики имени академика Федорова Вячеслав Буров не согласен с выводами своего коллеги. По его оценке, магнитная буря тянет максимум на класс G2 и никакой опасности для здоровья людей не представляет.

Однако пользователей Сети заключения экспертов не успокаивают. Народ в панике прячет электроприборы. "Пока доставал пылесос, услышал, что сегодня самая сильная магнитная буря за два года. Убрал пылесос, решил переждать бурю", – признается напуганный информацией комментатор.

Другие уже прочувствовали на себе влияние магнитных возмущений. "Я думала, сегодня сдохну. А вон оно че – на Земле произошла самая мощная за полтора-два года магнитная буря", – приводит комментарий пользователя соцсети "Царьград ТВ".