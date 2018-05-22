Как спастись от магнитной бури

Мощные магнитные бури накроют Землю в первых числах июня. Медики рекомендуют в эти дни отказаться от алкоголя и больше гулять.

Магнитные возмущения, по прогнозам, достигнут Земли 1 июня. В этот день буря будет слабой, но затем возмущения наберут силу. Специалисты ожидают значительного роста магнитной активности в период со 2-го по 5-е число.

Как пояснили медики, болезненная реакция на магнитные бури и изменение погоды объясняется нарушениями вегетативной нервной системы человека. Особенно чувствительны к изменениям геомагнитного фона люди, страдающие от депрессии и мигрени, а также часто испытывающие стресс. Не самыми легкими становятся "возмущенные" дни и для страдающих хроническими заболеваниями.

Рекомендации врачей следующие: отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и раньше ложиться спать. Следует проявить максимальное внимание к своему здоровью, ведь магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Спутники магнитной бури у чувствительных людей – боли в сердце, мигрени, слабость, боли в суставах. Однако медики утверждают, что от метеозависимости можно избавиться. Надо заняться йогой или лечебной физкультурой. Помогут также курс витаминов, правильное питание и периодический контрастный душ.

По данным синоптиков, на протяжении текущей недели в столичном регионе сохранится повышенное атмосферное давление. Как сообщает РИА Новости, основные симптомы, от которых страдают метеозависимые люди – слабость, недомогание, повышение или снижение артериального давления, бессонница, боли в суставах, головные боли, одышка. Как правило, это проявление заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, артрита. Главное, по словам врачей – лечить само заболевание.