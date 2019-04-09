Стало известно о состоянии доведенного до больницы украинцами Норкина
Юлия Норкина сообщила о состоянии здоровья телеведущего и о том, когда ее супруг сможет снова появиться в программе "Место встречи". По ее словам, Андрею Норкину уже стало лучше.
"Полегче стало, получше. Я думаю, что недельки через две не раньше, врачи не разрешают", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда". Плохо Андрею Норкину стало 3 апреля, во время прямого эфира передачи "Место встречи".
Напомним, журналист покинул студию после дискуссии с гостем программы Сергеем Лоико о ситуации на Украине. В настоящее время Андрей Норкин на больничном, пока вести ток-шоу будет журналист Иван Трушкин.
Отметим, после первой же программы Трушкин признал, что удивлен: как Андрей Норкин выдерживает такое эмоционально напряжение. К слову, Норкин часто очень горячо реагировал на высказывания и поведение украинских экспертов в эфире программы.
Такие нервные встряски, судя по всему, не прошло для организма ведущего даром: споры с украинцами в итоге довели его до больницы. Как писали "Дни.ру", у Андрея Норкина, по словам его супруги, случился гипертонический криз, – стресс на фоне сахарного диабета.
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