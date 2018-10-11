Ведущий НТВ "умыл кровавыми соплями" журналиста Никонова
В программе обсуждались проблемы гражданской активности. Речь зашла об охране правопорядка. Норкин упомянул, что его родители познакомились благодаря народной дружине.
Тогда журналист высказался в адрес мамы телеведущего. Он спросил, почему мать Норкина была зачислена в добровольную народную дружину (ДНД).
"Каким образом ее загнали в эту ДНД? Почему она должна была ходить по улицам с повязкой, вместо того чтобы делать уроки?" – поинтересовался Никонов. На это замечание телеведущий отреагировал весьма агрессивно.
Норкин попросил гостя не трогать его ушедшую из жизни 28 лет назад мать. "Еще одно слово, и пойдете соплями кровавыми умываться", – парировал Норкин. Никонов же в ответ рассмеялся и попросил его не пугать.
По поводу писателя Никонова. Прошу не удивляться тому, что он снова находится в студии после сегодняшнего эпизода. По техническим причинам в сегодняшней программе час после новостей был записан раньше. Если это важно...— Андрей Норкин (@andreyvnorkin) 11 октября 2018 г.
Тогда ведущий несколько раз потребовал, чтобы гость покинул студию. В итоге журналист ушел со съемочной площадки. Полная запись телепередачи выложена на YouTube.
Напомним, что Андрей Норкин и раньше прогонял гостей из своих эфиров. В сентябре этого года он выгнал со скандалом украинского эксперта Павла Жовниренко. А в 2016-м вытолкал из студии и назвал бараном эксперта Сергея Запорожского.
Кризис ударил и по Примадонне
Украинскому лидеру конец
Певица поделилась сокровенным в Instagram
Звезда надеется наконец обрести счастье