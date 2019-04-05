Данелию похоронят по соседству с Табаковым

Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище. Все необходимые разрешения оформлены.

Известный режиссер Георгий Данелия найдет последнее пристанище по соседству с могилами своих друзей и коллег – Олега Табакова и Станислава Говорухина. Об этом просила вдова народного артиста, и московские власти ей не отказали.

"Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище, все необходимые разрешения для этого оформлены. Участок уже выделен", – заявили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Проститься с Георгием Данелией можно будет 9 апреля в столичном Доме кино, где состоится траурная церемония. Режиссер, сценарист и народный артист РСФСР и СССР ушел из жизни в возрасте 88 лет. В больнице, куда Данелию госпитализировали в феврале из-за воспаления легких, у него остановилось сердце, напоминает "Царьград ТВ".

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тбилиси. С семьей переехал в Москву, учился в Московском архитектурном институте, затем окончил Высшие режиссерские курсы при мастерской Михаила Калатозова, напоминает РИА ФАН.

С 1959 года Георгий Данелия работал на "Мосфильме". Зрители любят его фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза": эти ленты стали классикой и разошлись на цитаты. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, "Знаком почета", отмечен наградами кинофестивалей, лауреат премий "Золотой Орел" и "Ника".