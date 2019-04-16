Скандал на Первом канале: Историк назвал сгоревших в Одессе "биоматериалом"
Речь о сгоревших в Одессе людях зашла на программе "Веря покажет". Там обсуждали пожар в Соборе Парижской Богоматери, а также грядущую годовщину трагедии в Одессе. По мнению Александра Сытина, сравнивать эти события никак нельзя.
"Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года", – заявил Сытин.
2 мая 2014 года в Одессе разгорелось противостояние сторонников федерализации с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор*". "Антимайдановцы" укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. Погибли, по официальным данным, 48 человек – а некоторые из выживших оказались на скамье подсудимых.
Александр Сытин не впервые позволяет себе резкие высказывания. В октябре 2017 года главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко подал на историка в суд за его слова о "национальной склонности русских к лени, насилию, пьянству и кровосмешению", напоминает "Экспресс-газета".
Реплика Сытина о сгоревших в Одессе людях вызвала возмущение присутствовавших в студии. "Вы кто такой, что можете определять, что такое "генетический материал"?", – разгневанно спросил историка спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу Родион Мирошник. Он добавил, что Сытин после таких слов сам не может называться человеком.
Возмущенный высказываниями историка о сгоревших в Одессе людях ведущий передачи Анатолий Кузичев заявил, что не допустит подобных заявлений. Он попросил забрать у Сытина микрофон и выгнал его из студии.
* Организация запрещена на территории РФ
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