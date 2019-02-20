Высмеянный ведущий Первого канала отреагировал на нападки

Артем Шейнин прокомментировал пародию на себя, вышедшую на канале ТНТ. На YouTube саркастический ролик заблокировали.



Ведущий политического ток-шоу "Время покажет" отреагировал на скетч-пародию "Время накажет" на телеканале ТНТ. Шейнин пояснил, что пародия получилась на высоком уровне и ему понравилась.

Артем Шейнин отметил, что ему доставило удовольствие то, что пародию делали профессионалы. Он вовсе не обижен на такие комические нападки.

"По тем фрагментам, с которым я ознакомился, могу сказать, что я не обижен. Пародия очень классная, очень профессиональная, а Азамат (Мусагалиев, комик – прим. ред.) вообще красавчик!" – цитирует ведущего Первого канала Ura.ru. Шейнин отметил, что готовившие номер артисты явно отсмотрели минимум пять выпусков программы "Время покажет".

По словам ведущего, скетч на его программу ответила на вопрос о том, что молодежь и средний класс якобы не смотрят ни Первый канал и политические передачи. Он уверен, что сам факт пародии уже говорит о том, что это не так. "Пародии делают только на то, что узнаваемо аудиторией", – считает Шейнин.

Кроме того, он уверен, что за блокировкой ролика на YouTube стоит сам телеканал ТНТ, а лично он или Первый канал к этому отношения не имеет. Скетч еще можно посмотреть во "ВКонтакте".