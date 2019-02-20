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Общество

Высмеянный ведущий Первого канала отреагировал на нападки

Артем Шейнин. Кадр youtube.com
Артем Шейнин прокомментировал пародию на себя, вышедшую на канале ТНТ. На YouTube саркастический ролик заблокировали.
прочитано 3341 раз

Ведущий политического ток-шоу "Время покажет" отреагировал на скетч-пародию "Время накажет" на телеканале ТНТ. Шейнин пояснил, что пародия получилась на высоком уровне и ему понравилась.

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Артем Шейнин отметил, что ему доставило удовольствие то, что пародию делали профессионалы. Он вовсе не обижен на такие комические нападки.

"По тем фрагментам, с которым я ознакомился, могу сказать, что я не обижен. Пародия очень классная, очень профессиональная, а Азамат (Мусагалиев, комик – прим. ред.) вообще красавчик!" – цитирует ведущего Первого канала Ura.ru. Шейнин отметил, что готовившие номер артисты явно отсмотрели минимум пять выпусков программы "Время покажет".

Кадр youtube.com

По словам ведущего, скетч на его программу ответила на вопрос о том, что молодежь и средний класс якобы не смотрят ни Первый канал и политические передачи. Он уверен, что сам факт пародии уже говорит о том, что это не так. "Пародии делают только на то, что узнаваемо аудиторией", – считает Шейнин.

Кадр youtube.com

Кроме того, он уверен, что за блокировкой ролика на YouTube стоит сам телеканал ТНТ, а лично он или Первый канал к этому отношения не имеет. Скетч еще можно посмотреть во "ВКонтакте".

Автор: Валерия Нарская20 февраля 2019, 08:10

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