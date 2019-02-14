Ведущий Михеев пригрозил "неадекватным экспертам" после скандала на "России 1"

Украинская журналистка Янина Соколовская своими лживыми заявлениями вызвала бурю возмущения в Сети. Пользователи призывают все российские телеканалы избавить эфир от подобных "экспертов".

Действия политолога и ведущего программы "Кто против?" Сергея Михеева, выгнавшего Янину Соколовскую из студии, одобряют большинство комментаторов. В то же время они с горечью отмечают, что настоящего изгнания украинской журналистки с российских телеканалов так и не случилось.

"Переключив на Первый, увидела эту ядовитую жабу там... Зачем их оставляют, пригревают другие каналы? Если выгонять – то так, как это сделал Норкин на НТВ", – пишет пользовательница.

Ведущий программы "Кто против?" Сергей Михеев удалил Янину Соколовскую из студии после того, как она заявила, что трагедия в одесском Доме профсоюзов произошла не по вине украинских радикалов, а из-за "российского спецназа". "Смиритесь с фактами. По данным следствия, в Одессу зашел российский спецназ из Приднестровья", – сказала журналистка.

На призывы успокоиться Соколовская не реагировала, а вдобавок позволила себе вызывающие реплики в адрес оппонентов и ведущих передачи. Михеев показал ей красную карточку, напоминает "Царьград".

Реакция россиян на чудовищную ложь была ожидаема. "Этим поганым янинам язык надо подрезать и гнать с нашей территории", "Не гнать, а судить за пропагандистское сопровождение неонацизма и бандеровщины", "Клоунесса! Осталось сказать еще, что они сами себя сожгли..." – возмутились в соцсетях.

Михеев позже объяснил свое решение. Политолог отметил, что стиль поведения Соколовской характерен для большинства экспертов с Украины, но никто не ведет себя так по-хамски.

"С Первого канала ее не выгнали, а я выгнал. В моей программе она больше не появится. Она мне на фиг не нужна. Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил с площадки, – цитирует Михеева РИА ФАН. По его словам, судьба Соколовской уготована всем экспертам, которые будут вести себя так же неадекватно.