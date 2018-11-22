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Политика

Пьяный Порошенко уплетал икру во время Майдана

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко пил коньяк и закусывал икрой, наблюдая за событиями на майдане Незалежности в 2014 году. О пьянстве нынешнего президента в компании Виталия Кличко рассказали непосредственные свидетели событий.
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О том, как для Порошенко разворачивались события в Киеве в конце 2013 года, напомнил украинцам лидер Социалистической партии, бывший советник главы МВД Арсена Авакова Илья Кива. Рассказ политика прозвучал во время ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По словам Кивы, во время Евромайдана он наблюдал две категории людей. Одни сидели "на баррикадах с 40-градусными морозами", отмораживая себе пальцы. Другие вместе с Петром Порошенко отсиживались в теплом штабе в Доме профсоюзов, весело проводя время. Политик отметил, что на втором этаже здания "все было пропитано коньяком, заполнено икрой" и пьяными лицами, пишет РИА ФАН.

"Я был такой, обыкновенный 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил... Я помню бухого Кличко... И тогда оно все перемешалось в голове", – цитирует лидера Соцпартии Украины телеканал "360".

21 ноября на Украине отметили праздник, который в народе называют Днем Евромайдана. Официальное название – День достоинства и свободы. Дата приурочена к началу акций протеста в 2013 году, передает Пятый канал. 

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что после президентских выборов с участием Порошенко часть регионов может поднять восстание. Однако эксперты с ним не согласились, отметив, что без спонсоров восстания не бывает, напоминает Ura.ru. А Майдан спонсировали Порошенко и другие олигархи.

Автор: Андрей Евлампиев22 ноября 2018, 08:27
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