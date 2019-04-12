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Общество

Молдаванина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки

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На пункте пропуска "Виноградовка" в Одесской области пограничники Украины не пропустили в страну гражданина Молдавии, в бардачке машины которого была обнаружена георгиевская ленточка, передает РИА ФАН. Более того, мужчине закрыли въезд на Украину на три года.

Напомним, согласно украинским законам, ношение георгиевской ленточки, которая является символом победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, для граждан самой страны грозит штрафом. Повторное нарушение обернется уже арестом до 15 суток.

12 апреля 2019, 20:47

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