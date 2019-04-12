"Роскосмос" стал официальным партнером фестиваля "Нашествие"

Юбилейный музыкальный фестиваль "Нашествие" в 2019 году приобретет поистине космические масштабы. Официальным партнером мероприятия стал "Роскосмос", сообщает НСН.
Посетители смогут побывать в тематическом выставочном павильоне и в прямом эфире увидеть запуск ракеты с Земли, а также пообщаться с космонавтами МКС. По словам представителя корпорации, партнерство с "Роскосмосом" подарило фестивалю в год его 20-летия новый слоган: "Нашествие" уходит в космос!"
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