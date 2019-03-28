От попавшей в китайскую больницу россиянки требуют 2,5 миллиона
В Китай россиянка приехала по работе не впервые. Параллельно девушка учится на заочном в Ростове-на-Дону на педагога.
В этот раз Алиса отправилась в Поднебесную по рабочей визе месяц назад. Вернуться должна была через полгода. О несчастье родителям россиянки сообщил ее возлюбленный, бразилец Рафаэль. Молодые люди собирались пожениться.
Он рассказал, что Алису без сознания доставили в ближайшую и самую дорогую в Шанхае больницу на скорой помощи. Больше суток в реанимации медики боролись за жизнь россиянки. Модель уже пришла в себя и даже поговорила с родными по видеосвязи. Однако неизвестно, сколько еще она пробудет в больнице.
За лечение и дальнейшую реабилитацию китайские врачи требуют около 2,5 миллиона рублей, передает сайт "Комсомольская правда". Семья девушки такую сумму осилить не в силах, идет сбор средств.
Позже стало известно, что у россиянки не оказалось медстраховки. Ее якобы должна была оформить принимающая сторона – модельное агентство. Но на деле ее нет.
Медики оценивают состояние девушки как "стабильно тяжелое". Сейчас самый сложный период. Ближайшие четыре дня покажут, как организм справляется с заболеванием. Потом предстоят еще десять дней нахождения в клинике.
По словам родителей, о дальнейшей работе моделью теперь для Алисы речи не идет. После болезни ее ждет долгая реабилитация в России.
Девочка стала звездой вечера
Женщина отреагировала на заявление экс-супруга певицы
Эксперт прокомментировал выбор наряда певицы
Неожиданные данные появились в Сети
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Любить или быть любимым?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Какая самая лучшая диета?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Помощь гадалки, нужно ли это?
Беременность перед месячными
Ушел к другу и завис на две ночи
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Ранняя беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Косметология творит чудеса
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Предложил пожить отдеально
Не хочу на работу ходить,что делать?
Он дважды в разводе
Как быстро похудеть?
Любовь или привычка?
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Кто пишет и читает это <цензура>?
Пятые роды.
Похудение и одежда
Посоветуйте хорошее успокоительное
Все тратит на машину
Почему люди в России грызутся между собой?