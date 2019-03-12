В трагедии группы Дятлова нашли радиоактивный след

Радиоактивный след обнаружился в деле группы Дятлова. Среди погибших на североуральском перевале в 1959 году туристов был сотрудник секретного предприятия "Комбинат №817".

Участник группы Дятлова Георгий Кривонищенко просил называть себя Юрием. Видимо, из-за этого и возникла путаница в записях участников похода и исследователей обстоятельств гибели туристов. Выходец с Украины участвовал в ликвидации Кыштымской аварии – первой крупной техногенной катастрофы в СССР с выбросом радиации. А незадолго до экспедиции Дятлова уволился с секретного предприятия по производству компонентов ядерного оружия.

Георгий окончил строительный факультет Уральского политехнического института в 1957 году. Работал прорабом или инженером на комбинате №817 – сегодня это объединение "Маяк" по производству компонентов ядерного оружия в Озерске Челябинской области.

Он был опытным туристом. Почти во все свои походы отправлялся вместе с Дятловым. Игорь был лучшим другом Кривонищенко, прислушивался к его мнению и полностью ему доверял. В экспедиции группы Дятлова Георгий был главной опорой Игоря. Если другие участники группы Дятлова оспаривали какое-то из решений руководителя, то друг немедленно приходил ему на помощь, пишет "Газета.ру".

Как известно, после гибели группы Дятлова радиацию обнаружили на нескольких предметах одежды жертв трагедии. Трупы Георгия Кривонищенко и Юрия Дорошенко были обнаружены 26 февраля 1959 года рядом с костром – под кедром в полутора километрах от палатки. Это были первые из погибших членов группы Дятлова, найденные поисковиками. На Георгии было только нижнее белье, а руки повреждены сильными ожогами.