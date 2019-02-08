Неожиданный поворот в деле об убийстве Пушкина
Многие современники Александра Пушкина высказывали предположение о том, что его гибель не была случайной. Согласно одной из популярных версий, "солнце русской поэзии" мог стать жертвой заговора, напомнил следователям депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров.
8 февраля парламентарий направил в Следственный комитет письмо с просьбой расследовать смерть великого русского поэта. Пролить свет на обстоятельства смерти Пушкина следует также по той причине, что он по-прежнему остается "огромным моральным и культурным авторитетом для россиян", уверен автор письма.
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин скончался 10 февраля 1837 года в Санкт-Петербурге. Его смертельно ранил на дуэли Дантес. Поэта похоронили в Святогорском монастыре Псковской губернии.
Петров отметил, что прецедент расследования "исторических" смертей в России уже есть. В частности, ранее Генпрокуратура возобновила дело о гибели царской семьи.
По словам депутата, территория Черной речки, где убили Пушкина, в 1837 году не входила в состав Санкт-Петербурга, а была "областью". "Теоретически, в 1837 году это была Ленинградская область", – ответил парламентарий на вопрос журналистов, почему такой запрос инициирован областным заксобранием, передает РИА Новости.
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