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Неожиданный поворот в деле об убийстве Пушкина

Фото: www.globallookpress.com
Обстоятельства смерти Александра Сергеевича Пушкина должны быть тщательно изучены. Письмо с такой просьбой, подписанное законодателем, поступило в Следственный комитет. Автор считает, что поэт погиб в результате заговора.
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Многие современники Александра Пушкина высказывали предположение о том, что его гибель не была случайной. Согласно одной из популярных версий, "солнце русской поэзии" мог стать жертвой заговора, напомнил следователям депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров.

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8 февраля парламентарий направил в Следственный комитет письмо с просьбой расследовать смерть великого русского поэта. Пролить свет на обстоятельства смерти Пушкина следует также по той причине, что он по-прежнему остается "огромным моральным и культурным авторитетом для россиян", уверен автор письма.

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин скончался 10 февраля 1837 года в Санкт-Петербурге. Его смертельно ранил на дуэли Дантес. Поэта похоронили в Святогорском монастыре Псковской губернии.

Петров отметил, что прецедент расследования "исторических" смертей в России уже есть. В частности, ранее Генпрокуратура возобновила дело о гибели царской семьи.

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Публикация от Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС) (@iggs_izhevsk)

По словам депутата, территория Черной речки, где убили Пушкина, в 1837 году не входила в состав Санкт-Петербурга, а была "областью".  "Теоретически, в 1837 году это была Ленинградская область", – ответил парламентарий на вопрос журналистов, почему такой запрос инициирован областным заксобранием, передает РИА Новости.

Автор: Андрей Евлампиев8 февраля 2019, 17:28

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