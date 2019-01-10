Неоправданная жестокость: за что мать троих детей держат в СИЗО

Дело москвички Александры Лисицыной всколыхнуло российскую общественность. Мать троих несовершеннолетних детей уже почти два месяца томится в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, но адвокаты уверены: доказательств вины у следствия нет, и уж тем более нет никакой необходимости держать женщину за решеткой. Несмотря на то, что за Александру вступились правозащитники, парламентарии, журналисты и многие другие неравнодушные люди, суд решил оставить ее в заключении. Общественность сдаваться не собирается и готова сделать все возможное, чтобы помочь многодетной матери вернуться к семье. "Дни.ру" разбирались в обстоятельствах резонансного дела.



За решетку по доверенности



Началась эта чудовищная история совершенно банально. Четыре года назад знакомый Александры Лисицыной предложил ей приобрести землю под жилищное строительство в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Место было хорошее, да и цена гораздо ниже рыночной. Женщина не устояла перед заманчивым предложением и согласилась, пересказывает обстоятельства дела "Независимая газета".

Для совершения сделки с недвижимостью знакомый порекомендовал двух специалистов, которым многодетная мать выдала доверенности. Журналисты, разбиравшие детали произошедшего, отмечают, что этих людей покупательница не видела и полагалась лишь на рекомендации приятеля.

Время шло, но посредники выходить на связь не спешили, поэтому Лисицына решила, что сделка сорвалась. К тому же знакомый, который порекомендовал женщине специалистов, вскоре умер, и многодетная мать оставила попытки приобрести землю.

Жизнь Александры между тем шла своим чередом – она растила детей, преподавала английский язык в церковной школе. Обычная, ничем не примечательная московская семья. Все изменилось 13 ноября 2018 года. Вряд ли даже в страшном сне многодетная мать могла представить, что ее ждет.

В тот день в квартиру Лисицыных, где проживали супруги и трое несовершеннолетних детей, постучали оперативники. Они обыскали жилище и задержали хозяйку, после чего Тверской районный суд Москвы оперативно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. 12 декабря Мосгорсуд оставил это решение без изменений.





Обвинение, выдвинутое против Александры, очень серьезное. Следствие подозревает ее в мошенничестве – часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Якобы многодетная мать похитила девять земельных участков и тем самым причинила ущерб государству в лице Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) на 37 миллионов рублей.

Правоохранители считают, что участки были незаконным путем выведены из состава лесного фонда. "Как стало ясно в дальнейшем, речь в обвинении идет о тех самых землях, которые Александра Лисицына так и не купила в 2014 году, лишь дала две доверенности на покупку обезличенной земли. Знать не знала, и вдруг оказалось, что эти самые девять подмосковных участков были по тем старым доверенностям "куплены" у некоего, также неизвестного ей лица и "оформлены" на ее имя", – пишет журналист Олег Лурье в своем блоге.

Какие ваши доказательства?

Уголовное дело против многодетной матери мгновенно приобрело широкий общественный резонанс. Адвокаты Александры Лисицыной и поддерживающие ее представители общественности уверены, что никаких доказательств причастности женщины к мошенническим схемам следствие не предоставило.

Защитники обвиняемой неоднократно отмечали, что Александру отправили за решетку лишь из-за доверенностей, которые она выдала четыре года назад, положившись на своего знакомого. Более того, утверждают адвокаты, никого из фигурантов дела многодетная мать не знала и никакой связи между ними не было.

Указанные же в деле участки не принадлежали к лесному фонду и входили в землю населенного пункта, уверены юристы. В таком случае получается, что государство в лице Рослесхоза здесь вообще ни при чем и никакого ущерба не понесло. А раз так, то и состав преступления отсутствует, уверен Олег Лурье.

9 января 2019 года в Тверском районном суде рассматривалось ходатайство адвокатов Александры об изменении ей меры пресечения с заключения на домашний арест. Помимо прочего, защита предоставила суду генеральный план села Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья, где говорится, что указанные в деле земельные участки выведены из состава лесного фонда. Однако приобщить эти сведения к материалам дела судья отказалась.





Неоправданная жестокость

На помощь многодетной матери пришли, что называется, всем миром. За Александру Лисицыну поручились такие известные, влиятельные и уважаемые люди, как прославленный советский и российский ученый, профессор Артур Чилингаров, члены ветеранских организаций, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, правозащитники, журналисты и другие представители неравнодушной общественности.

Все они просили суд отпустить многодетную мать из СИЗО и позволить ей на время следствия быть вместе с детьми. Было собрано огромное количество характеристик, подтверждающих, что Александра – добропорядочная гражданка.

С личным поручительством за многодетную мать в суде выступил адвокат, член Совета при президенте России по правам человека Шота Горгадзе. Содержание Лисицыной под стражей юрист назвал необоснованным.

"Это совершенно неоправданная жестокость", – заявил адвокат.

В своей подзащитной Горгадзе уверен, поэтому впервые в своей 20-летней адвокатской практике решился на смелый и благородный поступок – выступить личным поручителем, что если Александру отпустят под домашний арест, то она не сбежит и не будет препятствовать следствию. В противном случае Горгадзе готов сдать удостоверение и больше никогда не заниматься адвокатской практикой.

"В руководстве страны часто говорят о том, что держать людей под стражей до вынесения приговора недопустимо, – напомнил адвокат перед началом судебного заседания 9 января. – Несмотря на это, мать троих детей, женщина, которая обвиняется в совершении преступления ненасильственного характера, содержится в ужасных условиях в следственном изоляторе и лишена возможности общения с семьей".

Ситуацию для Александры усугубляют серьезные проблемы со здоровьем. Женщина страдает сколиозом второй степени и нуждается в своевременной и профессиональной терапии. Физические боли, моральные мучения и невозможность побыть с семьей превращают каждый ее день в ужасающую пытку.

"Я хочу быть рядом с детьми"

Зачем же следствию понадобилось бросать за решетку многодетную мать? Особо опасным преступником она не является, к уголовной ответственности не привлекалась и препятствий правоохранительным органам не чинила. Свою позицию следствие объясняет несколькими, прямо скажем, неубедительными тезисами.

Будучи на свободе, Лисицына якобы продолжит заниматься преступной деятельностью, а то и вовсе скроется от уголовного преследования, уверены правоохранители. Сомнительно выглядит и опасение следствия, что Александра может уничтожить доказательства по делу.

Адвокаты Лисицыной тезисы обвинения разнесли в пух и прах. "Какие доказательства? Земельные участки как стояли, так и будут стоять, они никуда не денутся. Доверенности тоже не уничтожить, ведь они хранятся у следователя. Какие доказательства остались у нее (Александры. – Прим. ред.) дома, которые не были изъяты правоохранительными органами во время обыска? Нет таких", – сказал Шота Горгадзе.

Многодетную мать совершенно необоснованно содержат в СИЗО. Кроме того, что нет никаких доказательств ее вины, так еще и преступление в котором ее обвиняют - экономического характера. Сто раз поднимали вопрос о нецелесообразности содержания под стражей по ненасильственным статьям! https://t.co/S9dBhhinX5 — Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota) 8 января 2019 г.

Абсурдным юрист считает опасение следствия, что его подзащитная может скрыться. Он напомнил представителям обвинения о современных способах слежки, например, электронных браслетах. Вещь очень эффективная и, что самое главное, позволяющая отказаться от необходимости содержать человека в следственном изоляторе. Ведь обвиняемый постоянно будет в поле зрения правоохранителей. На разработку электронных браслетов из государственного бюджета ушли миллиарды рублей, однако следствие, сажая человека за решетку, по сути, заявляет, что деньги были потрачены впустую, сокрушается Горгадзе.

Последним аргументом в пользу невозможности отпустить Лисицыну под домашний арест является отсутствие у нее официального дохода, а значит, возможности обеспечивать себя. Но и эта карта бита, поскольку мать обвиняемой выразила готовность содержать дочь под домашним арестом.

Вооружившись железными аргументами, защита потребовала изменить меру пресечения и отпустить Лисицыну из СИЗО. Александре было предоставлено последнее слово. "Я просто хочу быть рядом со своими детьми", – сказала хрупкая женщина с печальными глазами.

Борьба продолжается

Выслушав совершенно логичные доводы защиты, суд, тем не менее, отказался пойти навстречу адвокатам и отпустить их подзащитную под домашний арест. Александру оставили в камере следственного изолятора еще на полтора месяца – до конца февраля. "Суд оставляет без удовлетворения ходатайство защиты об избрании меры пресечения обвиняемой на более мягкое", – быстро проговорила судья подготовленный текст.

"Я не знаю, чем руководствуется суд, – не скрывал своей досады Горгадзе. – Скорее всего, мы имеем дело с порочным представлением о том, что следователь всегда прав, и если он просит продлить меру пресечения, то ее необходимо продлевать. Я считаю это совершенно неоправданным".

Но сдаваться адвокаты и общественность не намерены. Защитники Александры готовы продолжить борьбу и обжаловать решение Тверского районного суда в других инстанциях. Хочется надеяться, что в отношении матери троих детей будет принято справедливое и гуманное решение.