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Песков проговорился о состоянии травмированного Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии лидера страны после травмы. Инцидент произошел во время тренировки Владимира Путина с членами национальном сборной по дзюдо. 
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Государственный деятель сообщил, что во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым глава страны повредил палец. Травма оказалась несерьезной, и Владимир Путин продолжил тренировку. Дмитрий Песков добавил, что тот чувствует себя прекрасно и готовится к встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего будет играть в хоккей.  

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"Просто во время одного из захватов немного ударил палец, то ли это был ушиб... Но это обычная травма, ничего здесь страшного, это как таковая не травма просто. Спорт есть спорт. Президент чувствует себя прекрасно и сейчас собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей", – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Некоторые украинские пользователи отреагировали на эту новость с иронией. Один из комментаторов предположил, что глава России вышел на поле для борьбы, чтобы повысить свой рейтинг: "Так делал Мао Цзэдун, переплывая реку Янцзы". Другой юзер уверен, что "Беслан Мудранов – агент британских спецслужб", который отомстил президенту за Скрипалей.

Напомним, что 14 февраля, Владимир Путин посетил центр "Юг-Спорт" в Сочи, чтобы побеседовать с представителями сборных команд по дзюдо, вольной борьбе и боксу. После этого лидер России лично принял участие в тренировках с олимпийскими чемпионами. 

Автор: Полина Крылова15 февраля 2019, 14:12
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