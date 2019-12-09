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Общество

Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Важным шагом для развития и повышения уровня комфорта общественного транспорта в Москве стало введение в эксплуатацию новых маршрутов Московских центральных диаметров. Как отмечают эксперты, справиться с повышенным пассажиропотоком на МЦД можно только благодаря использованию современных скоростных электропоездов "Ласточка".
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Москва по праву занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге городов с комфортным общественным транспортом. При этом городские власти работают над совершенствованием в этой сфере. Московский метрополитен прирастает новыми станциями и линиями, постоянно улучшается Московское центральное кольцо (МЦК), в эксплуатацию были введены два маршрута МЦД.

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Их запуск сопровождался не только повышенным интересом, но и настоящей бурей в информационном пространстве. После того, как шумиха стихла, настало время трезво оценить произошедшее и обозначить возможности для дальнейшего усовершенствования МЦД. В частности, речь идет об использовании на линиях поездов разных модификаций.

Пассажиры привыкли к тому, что могут перемещаться по городу на комфортных поездах. В частности, хорошо зарекомендовали себя курсирующие по МЦК "Ласточки". Их же, в дополнение к пущенным на линии "Иволгам" и старым пригородным электричкам, запустили и на МЦД.

Наличие на МЦД поездов разных производителей не должно смущать пассажиров. Наоборот, создание конкурентной среды подстегнет участников процесса предлагать своим клиентам самые лучшие и последние разработки. Потребители же на личном опыте смогут понять, какие поезда для них наиболее комфортны, надежны и, как следствие, предпочтительны.

Подобный подход направлен на соблюдение интересов самих пассажиров. "Как показывает практика, востребованность проекта гораздо больше, чем количество поездов, работающих на линии", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил эксперт движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

В противном случае пропускная способность маршрутов оказалась бы крайне низкой. "Если мы сейчас будем запускать только "Иволги", то будет слишком длительное время ожидания данных поездов. Поэтому на линии необходимо больше подвижного состава. Это, в настоящий момент, можно сделать только за счет "Ласточек", – подчеркнул он. Таким образом, в текущих условиях наличие возможности вывести эти поезда на маршруты можно назвать спасением для МЦД.

Илья Зотов добавил, что поезда "Ласточка" не только ничем не уступают "Иволгам", но и заметно лучше, чем те пригородные электрички, которые курсируют сейчас по Москве и Московской области наряду с ними. Получается, что для большего комфорта пассажиров "Ласточки" стоит выпускать не только на МЦК, но и на МЦД.

"На линиях МЦД в ближайшее время предстоит заменить абсолютно все старые типы курсирующих пока электричек", – рассказывал Илья Зотов изданию "Комсомольская правда". "Технически возможно использование "Ласточек" в работе Московских центральных диаметров. В зимнее время, например, это нормальная опция", – подчеркнул он.

Эксперт движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" по вопросам транспорта, директор Транспортной Ассоциации Московской агломерации ("ТАМА") Норайр Блудян также отмечает, что принципиальной невозможности курсирования по маршрутам поездов модели "Ласточка" одновременно с "Иволгой" нет. "Это все вопрос планирования перевозок", – рассказал он.

Подтверждают это и объективные факты. Так, уже с 25 ноября для увеличения пропускной способности маршрута "Подольск – Нахабино" Московских центральных диаметров были запущены скоростные десятивагонные "Ласточки", передает издание "РЖД-Партнер".

Как отметил научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Егор Мулеев, никаких проблем с курсированием "Ласточек" по МЦД не возникнет, поскольку эти поезда изначально и разрабатывались для пригородного сообщения. При этом они отлично зарекомендовали себя и на МЦК.

Оператор движения на Московском центральном кольце – РЖД – занимается постоянным улучшением комфорта своих клиентов. В частности, интервал движения "Ласточек" в часы пик был сокращен до четырех минут. Этот опыт может сильно помочь при организации движения по маршрутам МЦД.

Еще одно преимущество "Ласточек" заключается в применении при производстве этих скоростных электропоездов самых современных технологий. Уже к 2021 году планируется запуск состава без машиниста –он будет оборудован машинным зрением и системой автоведения.

"Опытный образец этой "Ласточки" был показан руководству РЖД на "ЭКСПО 1520" в Щербинке в конце августа", – напомнил начальник управления внутренних коммуникаций Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС) Юрий Турецкий. "Это действительно технологический шаг в будущее", – цитирует издание "Ритм машиностроения" председателя правительства России Максима Акимова, который совершил тестовую поездку на беспилотной "Ласточке".

Сам завод "Уральских локомотивов", на котором производят новейшие скоростные "Ласточки", располагается в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Уровень отечественных комплектующих и работ при изготовлении этих электропоездов на сегодняшний день превышает 80%. Нацеленность на отечественного производителя сохранилась и при производстве экспериментальной "Ласточки", способной двигаться по маршруту без машиниста.

"Хочу сказать спасибо всем разработчикам: мы здесь применяем только российские системы. Более того, могу сказать, что мы опережаем наших зарубежных коллег на год", – подчеркнул генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Автор: 9 декабря 2019, 09:57

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