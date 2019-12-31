Жители Кемерова собрали новогоднюю ель из 150 машин

Жители города Кемерово собрали новогоднюю ель из 150 автомобилей. Праздничный флешмоб сняли на видео и разместили в социальных сетях.
На видеозаписи запечатлен процесс создания ели под песню из сериала "Игра престолов". В конце ролика водители включают фары, создавая "эффект гирлянды", передает VSE42.ru.
"Кажется, впервые в Кемерово подобное организовали. Молодцы ребята, они три часа торчали на морозе расставляя машины. Всем спасибо!", – рассказал автор поста.
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