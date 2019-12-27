Переплюнул Порошенко: Зеленского признали более кровожадным президентом

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время своей прямой линии рассказал о росте числа обстрелов при Владимире Зеленском по сравнению с последним полугодием президентства Петра Порошенко. Он добавил, что жители Донбасса продолжат отстаивать свои ценности, используя те возможности, которые у них есть.

Во время выборов президента Украины многие возлагали на Владимира Зеленского большие надежды. Бывшего шоумена воспринимали как того, кто сможет остановить антироссийскую и антирусскую политику, начатую Петром Порошенко.

Первые месяцы президентства Зеленского ощутимых изменений не принесли. До сих пор находятся его сторонники, которые уверены, что надо немного подождать, пока политик справится со всеми ловушками и проблемами, которые оставил ему предшественник. Однако есть и те, кто предпочитает более реально смотреть на мир.

Среди них – жители Донбасса, на собственном примере знакомые с тем, во что на практике выливаются миролюбивые речи Зеленского. "Мы отнюдь не наивные люди, мы прекрасно понимаем, чего стоит нынешняя, новая уже киевская власть. Никаких иллюзий", – цитирует "Политнавигатор" Дениса Пушилина.

Во время своей прямой линии глава ДНР привел статистику обстрелов и разрушений, а также раненых и погибших мирных жителей. Она показала, что за полгода Зеленский переплюнул Порошенко, если для сравнения брать последние шесть месяцев его нахождения у власти.

Вопрос поступил на прямую линию с Главой ДНР:

"Не жалеете ли Вы о том, что произошло в 2014-м году? Может быть, нужно было по-другому?".



Знаете, на Донбассе одним из главных качеств у людей является Уважение. В том числе - и к себе самому.



Примерно так ответил и Денис Пушилин. pic.twitter.com/giKAplu5IV — Юрий Шевченко (@sheffchenkoyuri) December 26, 2019

"Мы продолжаем участвовать в переговорном процессе. Мы прекрасно понимаем, что для нас это возможность сделать так, чтобы ту свободу, которая у нас есть по факту, признал весь мир. Как раз этому может способствовать минский процесс, поэтому для нас он еще важен", – подчеркнул Пушилин.

По его словам, позиция народа Донбасса относительно нацизма в любых его проявлениях, которая стала одной из причин конфликта с Киевом, осталась неизменной. "Мы будем использовать все возможности, которые у нас будут, чтобы противостоять этому", – пообещал глава ДНР.