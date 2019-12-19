Трогательное спасение оленихи с детенышами попало на видео

Оленята с матерью попали в западню посреди замерзшего озера Вудс на севере Онтарио. Спортсмен заметил их, взял из дома веревку и отправился на спецоперацию по спасению на коньках.
Сначала Райан Петерсон подошел к матери, аккуратно обмотал веревку вокруг ее шеи и вытащил на берег. Затем тем же путем вызволил из ловушки оленят. Оказавшись на земле, животные убежали в лес, сообщает Life.ru.
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