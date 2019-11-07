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Общество

Дал порулить: пилот подставил под удар жизни пассажиров своего рейса (видео)

Фото: pixabay.com
Пилот одной крупной компании, занимающейся пассажирскими авиаперевозками, подставил под удар жизнь пассажиров своего рейса. Мужчина отдал штурвал в руки девушки ради развлечения.
прочитано 300 раз

Инцидент произошел еще в конце лета – 31 августа, однако известно о нем стало лишь недавно. Управлявшая рейсовым самолетом вместо пилота девушка выложила на своей странице в "Инстаграм" видео, на кадрах которого сидит за штурвалом.

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Судя по всему, не имеющая лицензии на осуществление полетов дама была довольна таким опытом. Недовольство осталось лишь на лицах представителей Следственного комитета. Они весьма заинтересовались роликом, передает ТВ Центр. Теперь летчику грозит статья "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Автор: 7 ноября 2019, 16:48

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