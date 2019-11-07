Дал порулить: пилот подставил под удар жизни пассажиров своего рейса (видео)

Инцидент произошел еще в конце лета – 31 августа, однако известно о нем стало лишь недавно. Управлявшая рейсовым самолетом вместо пилота девушка выложила на своей странице в "Инстаграм" видео, на кадрах которого сидит за штурвалом.
Судя по всему, не имеющая лицензии на осуществление полетов дама была довольна таким опытом. Недовольство осталось лишь на лицах представителей Следственного комитета. Они весьма заинтересовались роликом, передает ТВ Центр. Теперь летчику грозит статья "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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