Урганта отправили рыться в мусорке после шутки Поперечного (видео)

Все началось с того, что Поперечный рассказал на своей странице в "Твиттер", что его шутку якобы вырезали из эфира в соответствии с цензурой. Тогда юморист признался, что обожает приходить на программу Урганта потому, что когда сотрудники "центра Э " (главного управления по противодействию экстремизму МВД России – прим. ред.) видят его на "Первом", то думают, что тот "согласован", и потом не приходят к нему на выступления.
Иван не мог не заметить такого высказывания и отреагировал в своей юмористической манере. Телеведущий даже снял сюжет по теме, где копается в мусорке, якобы пытаясь отыскать вырезанный кусок передачи. В конце концов ему это удается, и удаленный фрагмент появляется в эфире.
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