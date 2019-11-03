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Общество

Заказное убийство главы центра "Э" в Москве: жуткие подробности

Накануне в Москве неизвестные застрелили главу центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Обе жертвы скончались на месте.
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Следственный комитет завел дело об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева по статье совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

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К расследованию убийства подключились криминалисты аппарата Следственного комитета. Они помогут установить мотивы убийства, пока версии не озвучиваются. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.

Эльджаркиев и его родной брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

В розыск были объявлены три человека. По предварительным данным, они смогли уехать из Москвы. По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.

В правоохранительных органах сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Он не пострадал.

3 ноября 2019, 11:15

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